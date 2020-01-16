Пилот SSJ-100: недостроенную полосу в Домодедове было видно лучше

Самолет авиакомпании "ИрАэро" приземлился на недостроенной ВПП московского аэропорта Домодедово из-за ошибки пилота, сообщил командир экипажа Виктор Чернобровкин.

По его словам, которые приводит телеграм-канал Baza, ошибка произошла из-за низкой облачности над Москвой. В своем объяснении он отметил, что находящуюся в стадии строительства полосу видно гораздо лучше, чем ее "соседку", которая расположена примерно в 300 метрах от нее и сейчас несет основную нагрузку по приему и отправке лайнеров.

Чернобровкин признался, что о допущенной ошибке понял только на земле, после приземления.

Следовавший из ямальской Сабетты Sukhoi Superjet 100 (бортовой номер RA-89078) повреждений не получил, никто из находившихся на борту вахтовиков не пострадал, но покидать самолет им пришлось в авральном режиме, поскольку трапы недостроенную полосу не обслуживают.

Для выяснения причин случившегося Росавиация формирует комиссию, проверку также начали транспортные прокуроры.