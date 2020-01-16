КХЛ. "Ак Барс" проиграл в Пекине

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной лиги продолжился матчем в Пекине. Местный "Куньлунь" обыграл лидера Восточной конференции казанский "Ак Барс" с результатом 3:1.

Казанцы повели в счете на седьмой минуте после броска Михаила Глухова. Но этот успех для гостей оказался первым и единственным. Во втором периоде Адам Крикнелл и Тревор Мерфи забросили по шайбе с интервалом в 50 секунд, и "Куньлунь" вышел вперед. В конце третьего периода Жильбер Брюле поразил пустые ворота "Ак Барса" и установил окончательный результа 3:1.

"Ак Барс" с 68 очками остался лидером Восточной конференции. У "Куньлуня" 53 очка и шестая позиция.