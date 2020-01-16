Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
16 января 202018:43

Появились странности в деле директрисы школы, заказавшей ученикам жену любовника

В "Прямом эфире" – подробности истории, которая поразила не только москвичей: директор столичной частной школы "Русский Гарвард" Василиса Маслова заказала своим ученицам убийство жены любовника — муниципального депутата Академического района Москвы Михаила Хананашвили.

На его 34-летнюю супругу Светлану напали поздним вечером. Неизвестный нанес ей 17 ножевых ранений. Женщина чудом выжила, она находится в больнице, ее состояние оценивается как тяжелое.

Уже вскоре стало известно, что подозреваемая по этому делу — директор школы "Русский Гарвард" Василиса Маслова, которая наняла для своего кровавого плана бывших учеников: 21-летнего Николая Фролова и 20-летнюю Ирину Погарченко.


Предположительно, ножевые ранения наносил Николай, а Ирина была наводчицей.

Все фигуранты задержаны. Маслову и Фролова оставили под арестом до 9 марта, а Погарченко отправили под домашний арест.

Тем временем, адвокат директора школы попросила и для Масловой домашнего ареста. Она сделала громкое заявление о том, что ее подзащитная беременна.

Сам Михаил Хананашвили любовную связь с Масловой категорически отрицает и заявляет, что от него беременна директор школы быть не может.

Он утверждает, что с Василисой его связывали исключительно дружеские и деловые отношения, а когда он заметил ее более пристальное внимание к себе как к мужчине, то попытался дистанцироваться и перевести общение только в деловое.

Между тем, подруга Масловой Ксения Михалева не верит в то, что она могла заказать убийство. Ксения считает, что в этой страшной истории "замешаны деньги", а все события связаны с тем, что Хананашвили и Маслова около двух с половиной лет назад были бизнес-партнерами по одному проекту.

Правда ли, что Василиса была прописана и проживала в одной квартире со своими бывшими учениками? Что скрывается за стенами "Русского Гарварда", и сколько стоит обучение в этой школе?

Были ли на самом деле любовные отношения между Масловой и Хананашвили? Какой бизнес-проект ранее связывал их? И что рассказал муниципальный депутат про покушение на его жену два года назад?

Подробности этой резонансной истории в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

Сейчас

18:23

Хафтар готов соблюдать режим прекращения огня в Ливии

17:52

Путин: предложения по изменению Конституции на голосование надо выносить "пакетом"

16:16

Путин назначил Медведева заместителем председателя Совбеза

15:54

SSJ-100 экстренно сел на недостроенную полосу в Домодедове

15:35

Матвиенко назвала возможные сроки принятия поправок в Конституцию

15:25

Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на пост премьера

15:23

СК: глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин: предложения по изменению Конституции на голосование надо выносить "пакетом"

Путин: предложения по изменению Конституции на голосование надо выносить "пакетом"

1 час назад
Медведев и Мишустин встретятся в пятницу

Медведев и Мишустин встретятся в пятницу

1 час назад
На Берлин! Хафтар готов соблюдать режим прекращения огня в Ливии

На Берлин! Хафтар готов соблюдать режим прекращения огня в Ливии

31 минута назад
Пилот SSJ-100: недостроенную полосу в Домодедове было видно лучше

Пилот SSJ-100: недостроенную полосу в Домодедове было видно лучше

2 часа назад

Трансляции

Завтра, 17 января

10:00

Пресс-конференция Сергея Лаврова
22:00

Салют в честь 75-й годовщины освобождения Варшавы
Все трансляции
СК: глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

СК: глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

3 часа назад
Семейная напасть: дочь мужа певицы Валерии попала в аварию

Семейная напасть: дочь мужа певицы Валерии попала в аварию

31 минута назад
Бородач или гладко выбритый? Назван фактор, который влияет на выбор женщин

Бородач или гладко выбритый? Назван фактор, который влияет на выбор женщин

2 часа назад
"Иду дальше": у Максима Дунаевского в его 75-летие на подходе - восьмая жена

"Иду дальше": у Максима Дунаевского в его 75-летие на подходе - восьмая жена

4 часа назад
Красивая игра в шахматы, покер и шашки: США и Китай объявили торговой войне конец

Красивая игра в шахматы, покер и шашки: США и Китай объявили торговой войне конец

5 часов назад
Появились странности в деле директрисы школы, заказавшей ученикам жену любовника

Появились странности в деле директрисы школы, заказавшей ученикам жену любовника

37 минут назад
Семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика: СК проводит проверку

Семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика: СК проводит проверку

2 часа назад
Рада приняла закон, урезающий права русского языка в школах

Рада приняла закон, урезающий права русского языка в школах

5 часов назад
Стрелявший в суде Новокузнецка конфликтовал с раненной им женщиной

Стрелявший в суде Новокузнецка конфликтовал с раненной им женщиной

5 часов назад
Держит в напряжении до самого конца: как снималось "Вторжение"

Держит в напряжении до самого конца: как снималось "Вторжение"

6 часов назад
Тимуру с пороком сердца срочно требуется операция

Тимуру с пороком сердца срочно требуется операция

14.01.2020 09:30
Рак молочной железы: в поисках "волшебной пули"

Рак молочной железы: в поисках "волшебной пули"

13.01.2020 12:59
Нужна помощь: Арину Евсеенко спасет прибор для откашливания и лекарство

Нужна помощь: Арину Евсеенко спасет прибор для откашливания и лекарство

13.01.2020 09:00
"Холоп" побил кассовый рекорд фильма "Т-34"

"Холоп" побил кассовый рекорд фильма "Т-34"

12.01.2020 23:47
Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

02.01.2020 16:46
Вместо Игбуна был госпитализирован его друг

Вместо Игбуна был госпитализирован его друг

1 час назад
В России сделали ещё один Cybertruck - теперь из УАЗа

В России сделали ещё один Cybertruck - теперь из УАЗа

1 час назад
Мужчина за 20 миллионов продает кошку-целительницу, которую нашел на кладбище

Мужчина за 20 миллионов продает кошку-целительницу, которую нашел на кладбище

1 час назад
Побледнели и онемели: школьницы выпили снотворное бабушки, чтобы "забалдеть"

Побледнели и онемели: школьницы выпили снотворное бабушки, чтобы "забалдеть"

2 часа назад
Туристы захотели сделать селфи со слоном, но чуть не оказались растоптанными. Видео

Туристы захотели сделать селфи со слоном, но чуть не оказались растоптанными. Видео

3 часа назад
Барнаульский трамвай выдернул из снега вездеход пожарных. Видео

Барнаульский трамвай выдернул из снега вездеход пожарных. Видео

3 часа назад
У центральной чёрной дыры Млечного Пути обнаружены очень странные спутники

У центральной чёрной дыры Млечного Пути обнаружены очень странные спутники

3 часа назад
Матвиенко назвала возможные сроки принятия поправок в Конституцию

Матвиенко назвала возможные сроки принятия поправок в Конституцию

3 часа назад
"Новая Нива" выйдет в 2023 году и получит вариатор

"Новая Нива" выйдет в 2023 году и получит вариатор

3 часа назад
Louis Vuitton купил второй по величине алмаз в истории

Louis Vuitton купил второй по величине алмаз в истории

3 часа назад
Пошел на крайние меры, чтобы вернуть деньги: что произошло в комплексе "Москва-Сити"

Пошел на крайние меры, чтобы вернуть деньги: что произошло в комплексе "Москва-Сити"

3 часа назад
Выступление Михаила Мишустина в Государственной думе. Видео

Выступление Михаила Мишустина в Государственной думе. Видео

4 часа назад
3 031
10-летняя девочка пропала под Новосибирском по пути из музыкальной школы

10-летняя девочка пропала под Новосибирском по пути из музыкальной школы

4 часа назад
Ушел из жизни бывший начальник советской контрразведки

Ушел из жизни бывший начальник советской контрразведки

4 часа назад
Мужчина, угрожавший судье Криворучко, заплатит 160 тысяч штрафа

Мужчина, угрожавший судье Криворучко, заплатит 160 тысяч штрафа

4 часа назад
Экипаж Андрея Каргинова выиграл 11-этап "Дакара"

Экипаж Андрея Каргинова выиграл 11-этап "Дакара"

4 часа назад
Турция начала отправку войск в Ливию

Турция начала отправку войск в Ливию

5 часов назад
Российское посольство оказалось в центре проходящих в Ливане беспорядков

Российское посольство оказалось в центре проходящих в Ливане беспорядков

5 часов назад
СКР назвал мотив убийства следователя Евгении Шишкиной

СКР назвал мотив убийства следователя Евгении Шишкиной

5 часов назад
Рискованный обгон "Оки" завершился смертью водителя малолитражки. Видео

Рискованный обгон "Оки" завершился смертью водителя малолитражки. Видео

5 часов назад
Уральские пенсионеры наладили подпольное производство алкоголя и оружия

Уральские пенсионеры наладили подпольное производство алкоголя и оружия

5 часов назад
Росгидромет: Россия "приговорена" к жаре и наводнениям

Росгидромет: Россия "приговорена" к жаре и наводнениям

5 часов назад
"Русский Прадо" от УАЗ: названы точные сроки выхода

"Русский Прадо" от УАЗ: названы точные сроки выхода

6 часов назад
Американцы заметили неизвестные объекты, отделившиеся от российского военного спутника

Американцы заметили неизвестные объекты, отделившиеся от российского военного спутника

6 часов назад
Адвокат: одинокие матери имеют право давать ребенку "матчество" вместо отчества

Адвокат: одинокие матери имеют право давать ребенку "матчество" вместо отчества

6 часов назад
ЕС: стоимость шенгенских виз для россиян не возрастет

ЕС: стоимость шенгенских виз для россиян не возрастет

7 часов назад
Модель Пунтус пришла в себя и рассказала, как выпала из окна квартиры внука Михалкова

Модель Пунтус пришла в себя и рассказала, как выпала из окна квартиры внука Михалкова

7 часов назад
Учительница, которую "обвинили" в нетрадиционной ориентации, пожаловалась в полицию

Учительница, которую "обвинили" в нетрадиционной ориентации, пожаловалась в полицию

7 часов назад
Елена Воробей 40 минут выступала на сцене в Ногинске со сломанной рукой

Елена Воробей 40 минут выступала на сцене в Ногинске со сломанной рукой

8 часов назад
Топ-10 лучших стран мира в 2020 году

Топ-10 лучших стран мира в 2020 году

12 часов назад
Что почем: новые автомобили, которые можно купить по госпрограмме

Что почем: новые автомобили, которые можно купить по госпрограмме

20 часов назад
В "Зарядье" выступит один из лучших валторнистов мира Хавьер Боне

В "Зарядье" выступит один из лучших валторнистов мира Хавьер Боне

15.01.2020 13:42
Хор мальчиков монастыря Монсеррат выступит на Рождественском фестивале в Доме музыки

Хор мальчиков монастыря Монсеррат выступит на Рождественском фестивале в Доме музыки

15.01.2020 10:51

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку