Появились странности в деле директрисы школы, заказавшей ученикам жену любовника

В "Прямом эфире" – подробности истории, которая поразила не только москвичей: директор столичной частной школы "Русский Гарвард" Василиса Маслова заказала своим ученицам убийство жены любовника — муниципального депутата Академического района Москвы Михаила Хананашвили.

На его 34-летнюю супругу Светлану напали поздним вечером. Неизвестный нанес ей 17 ножевых ранений. Женщина чудом выжила, она находится в больнице, ее состояние оценивается как тяжелое.

Уже вскоре стало известно, что подозреваемая по этому делу — директор школы "Русский Гарвард" Василиса Маслова, которая наняла для своего кровавого плана бывших учеников: 21-летнего Николая Фролова и 20-летнюю Ирину Погарченко.



Предположительно, ножевые ранения наносил Николай, а Ирина была наводчицей.

Все фигуранты задержаны. Маслову и Фролова оставили под арестом до 9 марта, а Погарченко отправили под домашний арест.

Тем временем, адвокат директора школы попросила и для Масловой домашнего ареста. Она сделала громкое заявление о том, что ее подзащитная беременна.

Сам Михаил Хананашвили любовную связь с Масловой категорически отрицает и заявляет, что от него беременна директор школы быть не может.

Он утверждает, что с Василисой его связывали исключительно дружеские и деловые отношения, а когда он заметил ее более пристальное внимание к себе как к мужчине, то попытался дистанцироваться и перевести общение только в деловое.

Между тем, подруга Масловой Ксения Михалева не верит в то, что она могла заказать убийство. Ксения считает, что в этой страшной истории "замешаны деньги", а все события связаны с тем, что Хананашвили и Маслова около двух с половиной лет назад были бизнес-партнерами по одному проекту.

Правда ли, что Василиса была прописана и проживала в одной квартире со своими бывшими учениками? Что скрывается за стенами "Русского Гарварда", и сколько стоит обучение в этой школе?

Были ли на самом деле любовные отношения между Масловой и Хананашвили? Какой бизнес-проект ранее связывал их? И что рассказал муниципальный депутат про покушение на его жену два года назад?

Подробности этой резонансной истории в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".