Международные эксперты оценили введение электронной медкарты в Москве

В Москве поддерживаются все важнейшие тренды развития здравоохранения, а кроме того, российская столица является одним из самых быстрых городов мира по внедрению инноваций в этой сфере. Об этом заявил управляющий директор и старший партнер The Boston Consulting Group Штефан Ларссон на Ассамблее "Здоровая Москва". Ранее его компания провела исследование мировых трендов в здравоохранении.

Я посетил заседание с представителями управления московского здравоохранения и я очень воодушевлен тем, как руководство вовлечено во все эти процессы. Я считаю, что руководство города очень амбициозно в своих будущих стремлениях.

В ходе исследования рассматривалось пять глобальных трендов в системе здравоохранения крупных городов:

- пациент начинает управлять собственным здоровьем;

- предотвращение заболеваний;

- новые технологии и цифровые решения на всех этапах лечения;

- система здравоохранения смещается из стационара в амбулаторное звено;

- врач концентрируется на непрерывном повышении своей квалификации.

Эксперт считает, что российская столица движется в правильно направлении — по всем перечисленным пунктам.

Ларссон отметил, что организация городской среды способствует распространению здорового образа жизни. В частности, он обратил внимание на организацию работы павильонов "Здоровая Москва", которую он назвал отличной идеей, которая заслуживает того, чтобы ее позаимствовать.

Он обратил внимание на большой прогресс в области продвижения электронной медицинской карты. По его словам, это важный шаг в сторону открытости медицины. Он также позитивно отозвался о городской программе "Московское долголетие" и создании сети "сосудистых" центров.