Медведев и Мишустин встретятся в пятницу

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин и его предшественник Дмитрий Медведев проведут встречу в пятницу, 17 января. Они встретятся в Доме правительства, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

Ранее информагентство сообщало, что в ближайшее время Мишустин назовет новый состав кабмина.

"Думаю, что такое понимание возникнет в ближайшие дни, – сказал он. – Как только это (понимание – ред.) появится, мы об этом скажем".

Тем временем экс-премьер поблагодарил прежний состав правительства.

"Благодарен всем членам Правительства, Аппарату Правительства за ту большую работу, которую мы с вами вместе делали все эти годы. Это порой было очень непросто, – написал Медведев в Facebook. – Но мы находили решения, которые помогали нашей стране двигаться вперед, развиваться. Всегда действовали в интересах людей. И нам многое удалось".

Бывший глава правительства выразил уверенность, что новый кабмин справится с "новыми масштабными задачами", которые озвучил в Послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин.

Министерство финансов РФ уже пообещало в ближайшее время предоставить новому премьер-министру доклад об источниках средств, необходимых для решения задач, которые поставил президент. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы ведомства Антон Силуанов в кулуарах Гайдаровского форума, который проходит в Москве.

"Задачи финансово емкие, тем не менее, сейчас мы готовим предложения для доклада в правительство, Мишустину, о том, какими источниками обеспечить достижение тех задач, которые поставлены как на текущий год, так и на ближайшее время", – сказал Силуанов.

Он подчеркнул, что озвученные главой государства предложения не должны приводить к "бюджетной разбалансированности", напротив, они должны обеспечивать "бюджетную стабильность".

"Поэтому мы сейчас не собираемся отказываться от принципов и правил, которыми мы руководствовались при подготовке бюджета", – заключил он.

Ранее 16 января Госдума одобрила кандидатуру Мишустина, после чего президент подписал указ о его назначении на пост главы правительства. Еще одним указом президент ввел новую государственную должность – заместитель председателя Совета безопасности России. На этот пост он назначил Дмитрия Медведева.

Правительство России во главе с премьером Дмитрием Медведевым ушло в отставку 15 января.