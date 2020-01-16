Польша покупает американские истребители F-35

Министерство обороны Польши в ближайший месяц может подписать контракт на поставку американских истребителей пятого поколения F-35. Партия будет состоять из 32 боевых машин, они обойдутся стране примерно в 6,5 миллиардов долларов, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака.

Как уточняют журналисты, Конгресс США уже одобрил поставку Польше истребителей F-35. Правда цена, по мнению покупателей, слишком высокая, поэтому Варшава рассчитывает добиться скидки.

F-35 – американский истребитель пятого поколения, разработанный компанией Lockheed Martin. Создатели утверждают, что самолет менее заметен для радаров, оснащен современной радиолокационной системой, мощными двигателями и вооружением. На борт он может взять более 8 тонн оружия.

На данный момент стоимость одного стандартного F-35A составляет 89 миллионов долларов, план на 2020 год – снизить цену до 82 миллионов. Всего выпущено 491 самолет.