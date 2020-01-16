Каршеринговая компания "закошмарила" родственников водителя за неоплаченный штраф

Москвич подвергся телефонной атаке за неоплаченный автомобильный штраф. Правила дорожного движения он нарушил, управляя машиной каршеринга. После этого звонки с угрозами стали поступать не только на его номер, но и на личные телефоны родственников, которых не было в базе компании.

После очередного проката Андрею пришел штраф за нарушение правил дорожного движения — прямо перед новым годом, когда все деньги были потрачены на подарки. Он позвонил в компанию и предупредил, что погасит штраф позже. После этого началась настоящая телефонная атака. Человек, который представился сотрудником службы безопасности "Делимобиля", начал обзванивать родственников и друзей Андрея.

"Общение было хамское: вы знаете такого-то, так передайте ему, что мы его ищем", — говорит Андрей Вохин.

Непонятно, где и как они раздобыли личные данные людей, которые не заключали договор с компанией каршеринга. Общение в стиле криминальных разборок из лихих 90-х годов не прекращалось. Тогда Андрей сам перезвонил на этот номер.

- Где вы берете номера телефонов?

- Я не буду отвечать. Это не в моей компетенции.

После этого сотрудник службы безопасности пообещал пожаловаться на Андрея его родителям.

- Я буду с вашими родителями разговаривать. С вами не буду разговаривать. Предупреждайте сразу своих родителей.

Выяснилось, такой способ давления на должников — явление довольно распространенное. Юристы уверены, что звонить родственникам автоколлекторы не имеют права.

"Существуют правила игры для сотрудников коллекторских агентств. Видимо, их не очень уяснили сотрудники службы безопасности каршеринговой компании. Непозволительно обзванивать ни друзей, ни знакомых, ни угрожать. В этой ситуации он может обратиться в полицию по месту жительства", — объясняет автоэксперт Игорь Моржаретто.

В самой каршеринговой компании с журналистами поговорили только по телефону, но ни на один вопрос не ответили.

"Мы не комментируем. У меня нет сейчас всей информации, чтобы что-то вам ответить", — заявила Алена Балакирева, руководитель пресс-службы компании "Делимобиль".

В офисе компании "Делимобиль" дальше турникетов представителей СМИ не пустили. Компания могла пойти законным путем и просто обратиться в службу судебных приставов для взыскания долга. Но теперь сама может попасть на крупный штраф.