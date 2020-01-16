Клубы российской премьер-лиги высказывались за увеличение числа участников до 18

Большинство клубов российской премьер-лиги проголосовало за увеличение числа команд, участвующих в элитном дивизионе российского футбола. В премьер-лиге будут играть не 16, а 18 клубов.

Решение было принято на заседании собрания премьер-лиги. За увеличение число участников проголосовало большинство участников собрания. Как сообщил ТАСС генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, "большинство клубов поддержало идею расширения до 18 команд. Считаю, что если расширять, то нужно делать это подготовлено. Необходимо провести анализ ситуации в ФНЛ. Спортивный принцип тоже не должен быть нарушен".

Решение общего собрания РПЛ должно быть поддержано Российским футбольном союзе. Только после этого можно будет говорить, как об увеличении числа участников премьер-лиги, так и о сроках, когда это расширение произойдет.