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16 января 202017:51

Мартен Фуркад выиграл спринт на этапе Кубка мира

EPA

В германском Рупольдинге продолжается пятый этап Кубк мира по биатлону. Гонку на 10 километров выиграл француз Мартен Фуркад.

Спринтерская гонка завершилась триумфом французских биатлонистов. Мартен Фуркад пробежал 10 километров за 22:41.5. Его соотечественник Кентен Фийо-Майе проиграл победители 3,1 секунды. Третье место у немца Ьенедикта Долля.

Что касается российских спортсменов, то Матвей Елисеев сохранял шансы на призовое место, даже на победу. Но промах последним выстрелом поставил крест на планах Матвея. Елисеев занял только 17 место. На одиннадцатой позиции оказался Александр Логинов. Евгений Гараничев расположился в итоговом протоколе на 53 месте, а Эдуард Латыпов – на 55. Никита Поршнев показал 64 результат и не выступит в гонке преследования. Равно, как и Карим Халили, занявший 68 место.

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