Путин: предложения по изменению Конституции на голосование надо выносить "пакетом"

Предложения по изменению Конституции нужно выносить на общенародное голосование пакетом, а не по отдельности. В противном случае такую процедуру будет сложно организовать технологически. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы.

С предложением провести голосование по каждому пункту, чтобы граждане могли выбрать только за те поправки, которые их устраивают, выступила глава благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская. Однако Путин ответил, что таких предложений могут быть сотни и тысячи. Поэтому необходимо их доработать в комплексе и "предложить людям какое-то решение".

Также он обратил внимание на то, что эта встреча рабочей группы – "только первый подход к снаряду". Президент поблагодарил всех членов группы за согласие принять участие в ее работе, которая, по его словам, "очень важна, востребована и чрезвычайно ответственна и почетна".

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что парламент намерен принять законопроекты с поправками в Конституцию до конца весенней сессии.

О необходимости внесения поправок в Основной закон страны глава государства заявил накануне во время Послания Федеральному Собранию.