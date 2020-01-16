Вместо Игбуна был госпитализирован его друг

Прояснилась ситуация вокруг нападающего московского "Динамо" Сильвестра Игбуна. Ранее сообщалось, что у футболиста возникли проблемы со здоровьем.

Сначала появилась информация о том, что нигерийский легионер был госпитализирован с болью в области почек. Согласно одним данным, Игбун был помещен в московскую клинику, также были сообщения, что Сильвестр оказался в турецкой клинике. "Динамо", а затем сам Игбун, опровергли слухи. Сильвестр вместе с командой находится на сборе в Анталье, и с его здоровьем все в порядке.

В больницу же попал друг Игбуна, проживающий в московской квартире футболиста. Соотечественник Сильвестра воспользовался документами Сильвестра для госпитализации и получения бесплатной медицинской помощи. Хозяин квартиры перепутал двух нигерийцев и вызвал скорую помощь для Игбуна.