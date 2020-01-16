На Берлин! Хафтар готов соблюдать режим прекращения огня в Ливии

Командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар готов к сотрудничеству по урегулированию конфликта в Ливии. Он поддержал соблюдение действующего режима прекращения огня, сообщается в официальном блоге МИД ФРГ в Twitter.

"Генерал Хафтар выразил готовность сделать свой вклад в успех конференции по Ливии в Берлине и принять в ней участие. Он вновь заявил о приверженности соблюдению действующего режима прекращения огня", – приводятся в блоге слова главы немецкого министерства Хайко Мааса.

Außenminister @HeikoMaas nach Gespräch mit General Haftar in Bengasi:

General Haftar hat deutlich gemacht: Er will zum Erfolg der Libyen-Konferenz in Berlin einen Beitrag leisten und ist grds. bereit teilzunehmen. Er hat zugesagt, den bestehenden Waffenstillstand einzuhalten. pic.twitter.com/X9aAdylk43 — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 16 января 2020 г.

Как сообщалось ранее 16 января, Маас провел переговоры с Хафтаром в ливийском городе Бенгази. Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о начале переброски в Ливию турецких войск, которые должны поддержать Правительство национального согласия.

Международная конференция по урегулированию ливийского конфликта пройдет в Берлине 19 января. Глава Правительства нацсогласия Фаиз Саррадж и фельдмаршал Халифа Хафтар подтвердили свое участие в мероприятии.

Режим прекращения огня действует в Ливии с 12 января. 13 января Саррадж подписал в Москве соглашение о перемирии, а Хафтар попросил время на обдумывание и согласование документа с шейхами поддерживающих его племен.

В итоге, командующий ЛНА не подписал соглашение. Вместо этого были возобновлены на юге Триполи. Как сообщалось 15 января, подразделения Ливийской национальной армии нанесли ракетный удар по столице страны.

В 2011 году в Ливии началась гражданская война, в результате которой был свергнут, а затем убит глава государства Муаммар Каддафи. В данный момент на востоке страны действует парламент, избранный народом, а на западе с центром в Триполи – правительство Фаиза Сарраджа, сформированное при поддержке ООН и Евросоюза.