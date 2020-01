На Берлин! Хафтар готов соблюдать режим прекращения огня в Ливии

Командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар готов к сотрудничеству по урегулированию конфликта в Ливии. Он поддержал соблюдение действующего режима прекращения огня, сообщается в официальном блоге МИД ФРГ в Twitter.

"Генерал Хафтар выразил готовность сделать свой вклад в успех конференции по Ливии в Берлине и принять в ней участие. Он вновь заявил о приверженности соблюдению действующего режима прекращения огня", – приводятся в блоге слова главы немецкого министерства Хайко Мааса.

Außenminister @HeikoMaas nach Gespräch mit General Haftar in Bengasi:

General Haftar hat deutlich gemacht: Er will zum Erfolg der Libyen-Konferenz in Berlin einen Beitrag leisten und ist grds. bereit teilzunehmen. Er hat zugesagt, den bestehenden Waffenstillstand einzuhalten. pic.twitter.com/X9aAdylk43