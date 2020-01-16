Семейная напасть: дочь мужа певицы Валерии попала в аварию

Дочь музыкального продюсера Иосифа Пригожина, мужа певицы Валерии, попала в дорожно-транспортное происшествие. Об этом девушка рассказала на своей странице в Instagram, выложив фото случившегося в Stories.

На опубликованном снимке видно, как в такси, на котором ехала Даная Пригожина, въехала другая машина. По ее словам, несчастье приключилось в первый же рабочий день. Даная сообщила, что выехала за полтора часа до нужного времени, но в результате все равно опоздала на работу.

Чуть позже после случившегося Пригожина прокомментировала ситуацию. По ее словам, с ней все нормально, а такие ситуации бывают. Чтобы добраться на работу, девушка вызвала другую машину такси.

Ранее череда аварий постигла сына Валерии Арсения Шульгина. Злой рок буквально преследовал его. Буквально за две недели молодой человек попал в три ДТП.