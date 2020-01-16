Украина решила возобновить работу своей делегации в ПАСЕ

Верховная рада Украины приняла постановление о возвращении украинской делегации к работе в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в 2020 году.

Как сообщает РИА Новости, за решение проголосовали 348 нардепов при необходимом минимуме в 226 голосов. В документе говорится, что работа украинской делегации является необходимой для содействия выполнению Киевом своих обязательств в качестве полноправного члена Совета Европы.

В апреле 2014 года российская делегация была лишена права голоса из-за и воссоединения Крыма с Россией. В ответ Москва перестала платить взносы в бюджет СЕ. В июне 2019 года ПАСЕ в полном объеме восстановила полномочия российской делегации. После этого от участия в сессии отказалась делегация Украины.