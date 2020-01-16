Алексей Кудрин: России нужны реформы

Для возвращения темпов экономического роста России необходимы реформы. Об этом председатель Счетной палаты Алексей Кудрин во время Гайдаровского форума в РАНХиГС.

По его мнению, пока мы испытываем сложный период в развитии экономики, однако возможности для восстановления темпов роста есть. Для этого нужны реформы.

"Я думаю, что Михаилу Мишустину надо будет — это мое предположение и представление — вернуться к вопросу качества управления национальными проектами", — сказал он во время пресс-подхода, который транслировал телеканал "Россия 24".

Кудрин напомнил, что Мишустин перед своим утверждением Госдумой сообщил, что "раскачки не будет" и что новые меры соцподдержки населения будут внедряться в ближайшее время. По мнению главы Счетной палаты, это реальная задача при тех ресурсах, которые сегодня есть в государстве. Однако остались вопросы, какие именно средства будут использоваться.