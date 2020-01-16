Хоккейный "Барыс" выиграл домашний матч у Магнитки

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжился матчем в Нур-Султане. Местный "Барыс" со счетом 4:3 обыграл "Металлург" из Магнитогорска.

Первый период прошел без заброшенных шайб. В середине второй 20-минуте хозяева вышли вперед после броска Линуса Виделла, а затем Даррен Диц развил успех. Но незадолго до второго перерыва Андрей Нестрашил отыграл одну шайбу.

В третьем периоде Корбан Найт и Роман Старченко увеличили преимущества "Барыса" до 4:1. Но "Магнитка" ответила голами Андрея Нестрашила и Виктора Антипина. Попытки гостей отыграться успеха не имели. "Барыс" одержал победу 4:3.

У "Барыса" стало 65 очков, и он занимает третье место в Восточной конференции. "Металлург" с 53 очками идет седьмым.