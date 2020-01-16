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16 января 202021:00 Андрей Григорьев

"Деньги лишними не бывают": многодетные семьи будут получать более солидную помощь

"Деньги лишними не бывают": многодетные семьи будут получать более солидную помощь

Инициативы, прозвучавшие накануне в Послании президента Федеральному Собранию, касаются миллионов людей. Внушительный блок предложений направлен на поддержку семей с детьми. Перемены ждут и врачей. Это и увеличение бюджетных мест в медицинских вузах, и гарантии трудоустройства в регионах.

После президентского Послания прошли сутки, а в коридоре поликлиники Владивостока — уже распечатанное крупным шрифтом объявление.

Революционные предложения, которые касаются каждой семьи. Материнский капитал станут выплачивать уже за первого ребенка — 466 тысяч рублей, а при рождении второго — добавят еще 150 тысяч.

"Деньги лишними не бывают. Наверное, квартира — самый наилучший вариант", — размышляет Татьяна Кузнецова.

В родильных отделениях — инициатива немедленно получила восторженные отклики.

"Это позволит нашей молодой семье осуществить наше желание. Мы рассматриваем расширение наших жилищных условий", — говорит Алина Мешкова.

Собственное жилье — это то, на что материнский капитал тратится прежде всего. Многодетные семьи должны чувствовать государственную заботу во всем.

"Я считаю, хорошая инициатива, это многим родителям, у которых есть третий и четвертый ребенок, даст какой-то плюс", — считает Ирина Сухарева, многодетная мать из Башкирии.

Малообеспеченным родителям денежная помощь будет оказываться, пока ребенку не исполнится семь. И всем без исключения до окончания начальной школы — бесплатное горячее питание.

"Яслеград" в Тюмени — образцово-показательное учреждение, построенное на советских традициях, но с современными подходами и оборудованием.

"Мы знакомились с работой зарубежных детсадов, но ближе нам оказалась наша родная система образования", — пояснила Алла Сафина, заведующая детским садом № 183 Тюмени.

В идеале такими должны быть все ясли в стране, но их до сих пор во многих регионах не хватает.

"Мой ребенок стоит в очереди практически с самого рождения", — констатирует Елизавета Дорохина, жительница Рязани.

Вот, к примеру, в Кызыле обещали сдать еще в 2017 году, потом — открыть в 2019-м.

"Мы с вами мило улыбались друг другу и говорили: 31 декабря торжественно перерезаем ленточки", — говорит женщина.

Но в здании до сих пор лишь пустые дверные проемы.

Особое внимание — здравоохранению. Любому жителю страны квалифицированная медицинская помощь должна быть оказана там, где пациент в ней нуждается. Фельдшерско-акушерские пункты — в прямом доступе.

"Обслуживаются четыре деревни: Карым, Барангол, Известковое и Усть-Уны. Расстояние от Барангола до Унов — семь километров. От Карыма — 5 километров. До Известкового — 3 километра. — Как добираетесь? — На своем транспорте", — рассказала Евгения Новрузова, старший фельдшер.

550 миллиардов рублей дополнительно будет выделено на оснащение первичного звена. Контролировать будет Общероссийский народный фронт, но в республике Алтай в таком пункте — новая медицинская аппаратура, а весь персонал — один единственный человек, вот эта санитарка, она же старший фельдшер.

"По вторникам у нас приезжает терапевт на скорой помощи, и мы с ним ездим по пациентам, которые не могут сами прийти", — отметила Новрузова.

Частично решить проблему позволяет программа "Земский доктор" — по ней сельским врачам выделяют материальную поддержку.

Но теперь будут еще и в медицинские вузы принимать абитуриентов по направлениям из регионов.

"Я сама обучаюсь по целевому направлению, предоставленным мне республикой Адыгея и считаю, что это прекрасная возможность для студентов поступить на бюджетную форму обучения", — сообщила Карина Туркова, ординатор кафедры эндокринологии Сеченовского университета.

"Такой подход позволит решить проблему дефицита кадров в системе здравоохранения", считает Александр Розов, клинический ординатор кафедры травматологии Сеченовского университета.

Социальная направленность Послания очевидна, и теперь осталось только воплотить его в жизнь.

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