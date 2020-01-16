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16 января 202021:20 Антон Лядов

В его голове пустота и туман: "бла-бла" Гончарука о Зеленском вызвали скандал на Украине

В его голове пустота и туман: "бла-бла" Гончарука о Зеленском вызвали скандал на Украине

Неотложный проект пришлось отложить. Внесенные в Верховную раду Украины президентские поправки к Конституции, которые должны были привести страну к децентрализации власти, отозваны, причем самим президентом. Так Владимир Зеленский отреагировал на критику от посольств западных стран. Там выполнили за депутатов их работу и простыми словами разъяснили президенту, почему его закон никуда не годится. О том, что лидеру Украины нужно все объяснять как можно проще, граждане страны сегодня, 16 января, узнали из аудиозаписи разговора премьер-министра с коллегами из правительства и Нацбанка. Кто ее сделал, пока не известно, но скандал грозит серьезно пошатнуть репутацию кабинета. 

В попытке избежать скандала еще и в Верховной раде, противоречивый закон о децентрализации, предложенный Зеленским, сегодня сняли с обсуждения — отозвал его сам президент Украины, в том числе после критики западных посольств. Накануне посольства Германии, Швеции, Канады призвали украинскую власть провести дополнительные консультации по теме. Впрочем, все внимание Украины сегодня было приковано к совершенно другой теме.

Премьер-министр Алексей Гончарук попал в серьезный скандал. Запись его разговора на совещании украинского правительства обнародовали на YouTube канале "Как обмануть президента". Алексей Гончарук — глава правительства и фактически второй человек в государстве. Это тот самый, кто катался по своему кабинету на самокате в период назначения.

На аудиозаписях, которые были опубликованы сегодня, человек с голосом очень похожим на голос Гончарука признается, что он, цитата, "полный профан в экономике" и придумывает, как объяснить своему начальнику, то есть президенту Зеленскому, что слабый курс гривны на самом деле сильный:

"У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов. Нужно ему объяснить следующее: в начале года население перед выборами не верило в гривну, потому что это фактор нестабильности. Поэтому гривна была слабее, чем должна быть, ну это я сейчас фантазирую. Потом новый сильный президент бла-бла-бла"... Уровень доверия беспрецедентный к власти. Гривна продолжает укрепляться".

Разговор был записан в середине декабря. Судя по тому, что Зеленский не предъявлял претензий Гончаруку за слабую гривну, аргумент "бла-бла", видимо, сработал. Сам Гончарук сегодня записал видеообращение, в котором не стал опровергать, что на записи его голос. Он намекнул на врагов, которых успел нажить своей работой.

Ярче всех на произошедшее отреагировала сегодня Юлия Тимошенко, которая в очередной раз появилась в Раде в новом образе, словно давая понять, что готова меняться, пока кресло премьера не предложат ей самой. Она говорила не только о Гончаруке, но и обо всей команде Зеленского:

"Пускай они возвращаются в свой бизнес, в свой "Квартал 95" и не отравляют жизнь Украины. Когда премьер-министр говорит, что он абсолютно не разбирается в экономических вопросах, а это во время кризиса, руин, экономического развала, финансового краха, который переживает сегодня Украина, это означает, что кто-то извне говорит, что им делать. Это значит, что страна эмоционально, базируясь на сериале "Слуга народа", некомпетентным профанам отдала в руки свою жизнь".

Судя по опубликованным переговорам, у премьера Гончарука проблемы не только с экономикой: "У президента ощущение, что ситуация неконтролируемая. Мы не понимаем, у нас нет планов, а у вас его реально нет".

"Люди живут все хуже и хуже и не понимают, что делает правительство. Страна катится в экономическую пропасть. То, что они не профессионалы, это уже понятно людям и понятно обществу. Им надо уходить в отставку, потому что каждый день его пребывания во власти усугубляет экономический кризис в стране. Все больше людей уезжают из страны искать работу на стороне", — прокомментировал ситуацию сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко".

Человеком, который заступился за Гончарука, неожиданно оказался бывший президент Порошенко. По его словам, премьеру нужно помочь с проблемами, которые обсуждались на аудиозаписи. "Абсолютно неукраинские силы пытаются раздувать псевдоскандал", — заявил Порошенко.

Сам Гончарук должен был объясняться перед депутатами в Раде, однако в последний момент его вызвали в офис к президенту Зеленскому. 

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