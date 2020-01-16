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16 января 202021:29 Валентин Богданов

Демократы оказали Трампу ритуальную услугу

Демократы оказали Трампу ритуальную услугу

В США началась вторая, самая важная, стадия процедуры импичмента президента. Конгрессмены-демократы передали обвинения в адрес Трампа в Сенат. Комитет разведки Конгресса получил компромат на президента США от ведущего дела на Украине бизнесмена Льва Парнаса. Новый этап войны с хозяином Белого дома демократы решили превратить в шоу.

Передача статей импичмента из нижней палаты Конгресса США в верхнюю — это целый ритуал. Сначала пакет документов подписала спикер Нэнси Пелоси. Она использовала несколько авторучек, которые тут же раздала главам комитетов, которые участвовали в слушаниях.

Следом торжественная процессия (в составе пристав Конгресса, а также специально назначенные менеджеры по импичменту, которые как прокуроры будут представлять обвинение) через ротонду прошествовала в сенат. Там их уже ждал глава республиканского большинства Митч Макконнелл.

"Я уверен, что сенаторы смогут отодвинуть на второй план межпартийную борьбу и примут решение, которые послужит долгосрочным интересам нашей страны", — сказал сенатор Конгресса США от Республиканской партии Митч Макконел.


Отодвинуть межпартийную борьбу на второй план не получилось во время голосования по кандидатурам тех самых менеджеров. Все без сюрпризов. В качестве основных Пелоси предложила главу комитета по разведке Адама Шиффа и главу юридического комитета Джерри Надлера. Голоса распределись строго по партиям. 228 против 193 в пользу демократов. Один из них, правда, голосовал против. Объявляя итоги, спикер нижней палаты американского Конгресса ни к месту приплела Россию.

"Речь идет о Конституции Соединенных Штатов, а Трампу и Путину стоило бы узнать американского избирателя. Граждане Америки решают, кто будет нашим президентом, а не Владимир Путин и Россия", — заявила Пелоси.

Теперь понятно. Демократы не просто так тянули с передачей статей импичмента в Сенат. Во время паузы собирали новый компромат на Трампа. Их на двух флеш-накопителях Шифф накануне направил Надлеру, снабдив посылку сопроводительным письмом.

"Эти документы вместе с теми, что недавно были обнародованы в соответствии с законом "О свободе информации", указывают, что существует больше доказательств замысла президента, однако они были сокрыты непосредственно главой государства. Новые доказательства подтверждают то, что уже было известно: президент со своими сторонниками оказывал давление на украинских официальных лиц с тем, чтобы те объявили о начале политически выгодных для президента расследований".

Речь, конечно, о сборе компромата на потенциально главного конкурента Трампа на будущих выборах Джо Байдена через его сына Хантера, которого трудоустроили в украинскую компанию Burisma. По мысли демократов, как раз в сборе такого компромата и ни в чем ином и состояла миссия трамповского юриста Рудольфа Джулиани.

Среди документов есть и отправленное им Зеленскому письмо, где он просит о встрече. От 10 мая, то есть еще до инаугурации. Самые ценные фрагменты касаются подручного Джулиани Льва Парнаса. Таких как он в определенных кругах называют решалами. Именно Парнас, как человек не чуждый украинских реалий (сам родом из Одессы), вел обширную переписку с Аваковым, помощником Зеленского Ермаком, олигархом Коломойским и генпрокурором Луценко. У последнего был особый интерес. Ему не мешала посол США в Киеве Мари Йованович, которую Луценко просил снять в обмен на расследование дела Burisma и ее хозяина Злочевского.

Другой важной уликой от Парнаса демократы считают исписанные листочки из венского отеля "Ритц-Карлтон". Самая ценная в нагромождении каракулей — фраза "Убедить Зеленского объявить, что дело Байдена будет расследована". Внизу дважды указано имя "Руди". Все это оказалось в распоряжении Конгресса после того как Парнас и второй аферист Игорь Фруман после ареста согласились дать показания.

Видимо, не желая отдуваться за всех сразу, теперь Парнас согласился и на первое телеинтервью. Почувствовав вкус крови, ведущая либерального MSNBC Рэйчел Мэддоу не упустила свой шанс. "Что, по-вашему мнению, было наибольшей ложью о вас, которую вы могли бы опровергнуть?" – спросила она.

"То, что президент Трамп не знал, что происходит, — ответил Парнас. — Президент Трамп знал в точности, что происходит. Он был в курсе все моих передвижений, я бы ничего не сделал без согласия Руди Джулиани или Дональда Трампа. У меня не было никаких причин и намерения говорить с кем-либо из этих чиновников. А у них не было причин говорить со мной. С чего бы людям из внутреннего круга президента Зеленского, министра Авакова или президента Порошенко встречаться со мной? Кто я такой? Им сказали поговорить со мной. Это и есть секрет, который пытаются сохранить. Я был в поле, выполнял их работу".


Парнас рассказал и про то, что Трамп прекрасно знал об их с Фруманом существовании (президент США публично это отрицал, несмотря даже на совместные фото) и про то, что сам не раз присутствовал при телефонных разговорах хозяина Белого дома и Джулиани, во время которых президент США порой срывался на крик.

"Когда вы сказали, что президент Трамп знал о ваших передвижения и о том, что вы делаете, вы хотите конкретно сказать, что Трамп знал, что вы и Руди Джулиани работали над этим вопрос на Украине, чтобы навредить политической карьере Джо Байдена. Он знал об этом?" — спрашивает ведущая.

"Да. Все это было про Джо Байдена, Хантера Байдена, и еще у Руди был личный вопрос по делам Манафорта, его черной бухгалтерии. Это было еще одно дело, которым они занимались. Но все это не было расследованием коррупции, все было исключительно про Бурисму, Хантера Байдена и Джо Байдена", — отвечает Парнас.

Помимо Трампа Парнас указал на генпрокурора США Барра и на вице-президента Пенса. Мол, и они были в курсе операции Джулиани по поиску украинского компромата на Байдена и тоже участвовали. Впрочем, у Трампа никакого переполоха нет.

"Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли на вопрос журналиста о том, считает ли президент возможным уехать из страны в Дасов на следующей неделе, ответил:

"Конечно! Пока Палата представителей играет в политику и игнорирует интересы народа, президент Трамп работает".

В Давос Трамп улетит во вторник. Во вторник же за импичмент примется Сенат.

Мина под названием Парнас нужна была демократам для того, чтобы расчистить дорогу в Сенат более весомым для американской аудитории свидетелям, таким, например, как госсекретарь Помпео. Но против и Белый дом, и республиканское большинство. Его лидер Митч Макконнелл по-прежнему за быструю процедуру.

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