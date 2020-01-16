Футболисты из стран ЕАЭС не будут считаться легионерами в России

Министерство спорта России спешит на помощь отечественному футболу. Главный руководящий орган страны подготовил приказ, согласно которому футболисты из стран Евразийского экономического союза не будут считаться легионерами в соревнованиях, проводимых на территории России.

Стоит напомнить, что в состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Приказ подписал бывший министр спорта Павел Колобков, который накануне ушел в отставку в составе правительства. Тем не менее, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В футбольном чемпионате России действует лимит на легионеров в формате "6+5" – не более шести иностранцев на поле в составе одной команды. Однако, как уже сообщали Вести.Ru, начиная с сезона-2020-2021 лимит изменит свой формат – "8+17", при котором в заявке клуба на сезон может быть не более восьми легионеров.