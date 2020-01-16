Биатлон. Евгения Павлова побежит эстафетную гонку в Рупольдинге

Руководители сборной России по биатлону назвали состав эстафетной гонки среди женских команд, которая пройдет на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Впервые в этом сезоне в ее состав включена Евгения Павлова, которая отлично проявила себя в состязаниях Кубка IBU.

Кроме Павловой, которая будет открывать гонку в составе национальной команды на первом этапе, в дальнейшем согласно расстановки за Россию выступят Ирина Старых, Кристина Резцова и Екатерина Юрлова-Перхт.

"Первый этап – этап Павловой. Нам надо удостовериться, что у нас есть хороший стартер. Резцова в этом смысле более универсальная, она на Кубке России бегала разные этапы. Куклиной и Мироновой решили дать тайм-аут", — цитирует Спортбокс.Ru тренера женской сборной Виталия Норицына.