На Украине снизили призывной возраст с 20 до 18 лет

Власти Украины снизили на два года, с 20 до 18 лет, возраст призыва в Вооруженные силы страны.

Как передает ТАСС, соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский, сообщив согражданам об очередном призыве молодых людей в вооруженные силы страны.

Тем самым меняется порядок призыва, существовавший с 2015 года, когда в ВСУ призывали с 20 лет. До этого в армию на Украине призывали с 18 лет.

16 января 2020 года Верховная рада приняла закон об образовании, согласно которому украинские школьники будут учиться не 11, а 12 лет. Местные СМИ замечают в связи с этим, что таким образом, молодых украинцев будут призывать сразу после школы.