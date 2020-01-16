Мишустин включен в состав Совета Безопасности РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о включении премьер-министра РФ Михаила Мишустина в состав Совета безопасности РФ.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в Кремле.

Ранее сообщалось о том, что назначенный 15 января на должность главы правительства России, 16 января Мишустин был утвержден на этом посту Государственной думой. За его кандидатуру проголосовали 85% депутатов — 383 парламентария. При этом голосовавших против не было.