Баскетбольные "Химки" выиграли в Евролиге у мадридского "Реала"

Продолжается регулярный чемпионат баскетбольной Евролиги. В Мытищах подмосковные "Химки" принимали одного из фаворитов турнира – мадридский "Реал". Хозяева отлично провели поединок, забросили в кольцо соперника более 100 очков и победили с итоговым счетом 102:94.

Начало матча было за хозяевами, которые провели после первой четверти 25:21. Решающий бросок вперед подопечные Римаса Куртинайтиса сделали во втором отрезке игры, выигранном со счетом 30:23. Затем хозяева несколько снизили темп и во второй половине матча "Реал" пытался догнать соперника, но только сократил счет на 3 очка. Лучшим в "Химках" был Алексей Швед – 21 очко.

"Реал" сохранил вторую строчку в таблице, уступая только турецкому "Анадолу Эфесу". "Химки" пока на 10-м месте, но они приблизились к Топ-8, которому предстоит сыграть в плей-офф континентального турнира.