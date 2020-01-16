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16 января 202023:25

В Испании арестовали русскую модель, обвинявшую футболиста в изнасиловании

marca.com

Луиза Кремлева, одна из ведущих российско-испанских моделей, которая входит в Топ-30 самых красивых женщин модельного бизнеса, арестована в Испании. Она обвиняла футболиста Тео Эрнандеса в сексуальном насилии, но правоохранители задержали девушку за клевету и ложные показания.

История произошла два с половиной года назад, когда во время летнего перерыва в чемпионатах Эрнандес, имеющий гражданство Испании и Франции, познакомился с Кремлевой и они провели вместе романтический вечер. После этого модель обвинила футболиста в изнасиловании и нанесении побоев на парковке ночного клуба Olivia Valère в Марбелье.

Однако в судебном заседании было установлено, что фактов агрессии со стороны Эрнандеса не было. На видеозаписи со стоянки видно, что пара вполне нежно общается и, кроме того, сообщает испанское издание Marca, после якобы имевшего место акта насилия игрок и Кремлева вместе спокойно вернулись на дискотеку

Первое дело по иску женщины было закрыто, а затем в суде была и отклонена апелляция юристов Кремлевой в январе 2019 года. А теперь суд возбудил дело против самой модели за клевету и дачу ложных показаний против бывшего игрока мадридских "Атлетоко" и "Реала", выступающего за итальянский "Милан".

По словам девушки, Эрнандес накачал ее наркотиками, но в крови Кремлевой их не обнаружили, а гинекологи хоть и подтвердили, что у пары был секс, но футболист этого и не отрицал, утверждая, что все случилось по обоюдному согласию. Бывшей истице теперь самой грозит тюрьма.

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