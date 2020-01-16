Самой продаваемой книгой во Франции стал комикс

По итогам минувшего года самой продаваемой книгой во Франции стала "Дочь Верценгеторикса" — последняя серия комиксов про галла Астерикса. Всего в течение 2019 года было продано 1,573 миллиона экземпляров этой книги.

Почти такое же количество комиксов, носящих название "Астерикс и "Транситалика" был продано во Франции в 2017 году — 1,59 миллиона экземпляров.

Впервые комиксы про приключения галла Астерикса появились во франко-бельгийском журнале "Пилот" в 1959 году. Тогда их сюжет придумывал Рене Госинни, а иллюстрации делал Альбер Юдерзо, напоминает "Интерфакс".