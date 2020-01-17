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17 января 202002:10

Тренер "Химок" Куртинайтис: в матче с "Реалом" сделали хорошую работу

EPA

Литовский наставник баскетбольного клуба "Химки" после победы своих подопечных над одним из лидеров континентальной Евролиги мадридским "Реалом" (102:94) отметил, что по качеству игры подмосковная команда провела одну из лучших встреч в сезоне. "Победили заслуженно", — констатировал тренер.

"Прежде всего, хочу поздравить нашу команду и игроков за проделанную работу, — цитирует Куртинайтиса официальный сайт "Химок". – После нескольких поражений нелегко собраться и сыграть против такой хорошей команды, как мадридский "Реал", и к тому же победить. Отличная работа".

По словам наставника, в этом сезоне у команды было немало хороших матчей: "Однако в плане важности, не скрою, мы рассчитывали на победы над "Зенитом" и "Валенсией", потому что играли дома, и это соперники нашего уровня. Что касается матча против "Реала", то и по важности, и по качеству это, пожалуй, одна из наших лучших игр".

Тренер вспомнил, что не так давно "Химки" провели хороший матч против ЦСКА в Лиге ВТБ: "И эти два матча я считаю одними из лучших на данный момент. У нас имеются большие проблемы в третьей четверти. Именно в ней случается самая большая "дыра", мы это знаем, говорим об этом на тренировках и собраниях, и сегодня после первой половины мы особенно подчеркнули, что третья четверть – самая главная".

"Были моменты, когда и мы, и "Реал" забили сложные мячи. Хорошо, что обменялись этими бросками. В принципе, мы контролировали всю игру и имели достаточно большую разницу. Конечно, можно было лучше сыграть в концовке. Иногда нас упрекают за игру в защите, потому что судят по забитым очкам. Всем кажется, что мы не защищались, но я думаю, что мы проделали очень хорошую работу в защите", — отметил тренер "Химок".

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