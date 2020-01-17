Ценой шестисот тысяч жизней: 75 лет назад Красная Армия освободила Варшаву

Министерство обороны обнародовало документы, посвященные освобождению Варшавы от гитлеровских войск. В подборку включены, как ранее рассекреченные материалы, так и документы, которые никогда прежде не публиковались. Операция Красной Армии завершилась ровно 75 лет назад — 17 января 1945 года.

Сотни документов – с фронта и тыла. Зверства концлагерей и невыносимые тяготы на фронте. Потери Красной Армии, победы и награды, помощь освобожденной Польше. На каждом листе – судьбы.

"Случай, который произошел в городе Судовая Вишня. Немцы собрали в июне 43-го года всех оставшихся там в живых евреев – около 1500 человек. Они их ограбили. Женщин и детей заставили рыть себе могилы, живьем закопали, а всех мужчин расстреляли", — констатирует Виктория Каяева, заместитель начальника научно-исследовательского отдела Центрального архива Минобороны России.

Не удивительно, что поляки встречали красноармейцев с нескрываемой радостью. Позади пять лет ужаса — гитлеровцы уничтожили больше пяти с половиной миллионов граждан Польши. Это данные института национальной памяти. В числе жертв — около 3 миллионов евреев.

"Жители забрасывали наших бойцов и офицеров цветами. Выносили к дороге пиво, молоко, воду", — вспоминает Виктория Каяева, заместитель начальника научно-исследовательского отдела Центрального архива Минобороны России.

Знаменитая Висло-Одерская операция. 12 января 1945 года. На две недели раньше намеченного срока — об этом Сталина просит Черчилль: на Западном фронте дела у союзников идут неважно. В операции участвуют больше двух миллионов красноармейцев. Ценой сотен тысяч жизней они сметают германский фронт. В рассекреченных донесениях – одна за другой победы Красной Армии. "61-я армия во взаимодействии с другими частями фронта в течение 3 дней, прорвав сильно укрепленную оборонительную полосу противника, обходным маневром вышла на коммуникации противника западной Варшавы…"

Советский солдат не просто выгнал гитлеровцев из Польши, войскам поставлена задача срочно оказать помощь населению. В рассекреченных архивах – удивительные цифры. С августа 1944-го по май 1945-го Красная Армия передала населению Польши, как сейчас сказали бы, гуманитарной помощи — 138 тысяч тонн зерна, четыре тысячи тонн муки. Мясо, сахар, картофель. Отдельным распоряжением Сталина — технику, в том числе сельскохозяйственную. А еще одежду, белье, обувь. Восстановлены железные и автомобильные дороги, мосты.

"У нас голодающее население, нам снабжать Красную Армию, а мы посылали семенное зерно, муку, только для одной Варшавы — 60 тысяч тонн", — отмечает Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества.

Висло-Одерской операции предшествовало Варшавское восстание, которым руководило из Лондона так называемое иммигрантское правительство. Главной целью было — захватить Варшаву до прихода Красной Армии. Наспех подготовленная операция оказалась обреченной на провал. Жертвами политической авантюры стали почти 200 тысяч поляков.

"Всего десять процентов имели оружие, и то, в основном, самодельное. Немцы были осведомлены обо всех планах. Они отбили все учреждения. В том числе стратегические объекты, такие, как вокзалы и мосты через Вислу. И самое страшное – никто не предупредил советское командование о начале операции. В Москве узнали о восстании из сообщений агентства Рейтер", — поясняет Алексей Денисов, главный редактор телеканала "История".

Пока польское правительство в Лондоне неумело играло в политику, Красная Армия отбивала мощные контрудары трех танковых дивизий под Варшавой, при этом находя в себе силы отправлять продовольствие, оружие повстанцам, поддерживать их артиллерией. В это же самое время в Армии Крайовой вели активную антисоветскую пропаганду. Вот выдержка из рассекреченного протокола опроса советского разведчика. "Пропаганда Армии Крайова утверждала, что Красная Армия будет проводить массовый вывоз поляков из Польши в Сибирь и заселение польских районов русскими".

Впрочем, судя по документам, были на счету Армии Крайовой в кавычках "подвиги" и посерьёзнее. "Все украинское население, оставшееся в городе, было вырезано или расстреляно. Силами польского корпуса безопасности также были уничтожены остатки евреев, которых не успели уничтожить немцы".

Что касается планов, все было как раз наоборот. Официальная Варшава еще в 30-х годах делила с Германией территорию СССР. "Министр иностранных дел Польше Юзеф Бек был одной из ключевых фигур в общении и обсуждении закулисных планов по разделу Европы и Советского Союза с руководством гитлеровской Германии. В 1939 году он говорит Риббентропу "если начнется война, мы претендуем на Украину и выход к Черному морю", — рассказывает Алексей Денисов, главный редактор телеканала "История"

Чем все закончилось, известно. Красная Армия потеряла в боях за Польшу 600 тысяч солдат, и теперь в этой стране сносят памятники красноармейцам и полякам, боровшимся с гитлеровцами. А в музее войны в освобожденной Варшаве красноармейца называют оккупантом.