Шахматы. Александра Горячкина довольна ходом чемпионского матча

Во Владивостоке продолжается матч на первенство мира по шахматам среди женщин, в котором россиянка Александра Горячкина играет против действующей обладательницы титула китаянки Цзюй Вэньцзюнь. Первая половина матча в Шанхае завершилась вничью, в седьмой партии равный счет не изменился.

Впрочем, российская претендентка на титул е считает, что пока дела идут нормально: "Все нормально, счёт равный", — цитирует РИА Новости российскую гроссмейстера. Шахматистка отметила, что несмотря на 5 часов игры она чувствует себя хорошо.

При этом Горячкина сообщила, что играть первую партию на родной земле было "непривычно, только привыкла к Шанхаю, а тут совершенно другая обстановка". По словам спортсменки, главное – это смена погоды: "Но я подготовилась, взяла две куртки, одну потеплее, другую полегче, так что все прошло хорошо".