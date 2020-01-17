Адвокат: состояние Александра Винника ухудшается

Адвокат россиянина Александра Винника Тимофей Мусатов сообщил, что находящийся в греческой тюрьме его доверитель за 28 дней голодовки потерял 17 килограммов, состояние его здоровья ухудшается, у него обострилось заболевание крови.

Также адвокат сообщил, что тюремные власти ужесточили режим содержания Винника. По его словам, Александр не только содержится в условиях, которые можно приравнять к пытке, и Греция пытается все это скрыть Сам заходящийся в заключении россиянин ранее сообщил, что с 31 декабря у него не было ни одной тюремной прогулки.

Как сообщалось, российский специалист по технологиям блокчейна Александр Винник летом 2017 года был арестован по запросу США в Греции, куда он приехал на отдых с женой и двумя маленькими детьми, напоминает РИА Новости. Соединенные Штаты обвиняют россиянина в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по их утверждению, отмывались миллиарды долларов. В США Александру Виннику грозит 55 лет тюремного заключения.

Франция также обвиняет Винника в киберпреступлениях. В ответ на обвинения подозреваемый заявил, что не нарушал законов США и Франции, не совершал ни преступлений, ни административных нарушений. В декабре минувшего года стало известно, что глава Министерства юстиции Греции Костас Циарас подписал решение о выдаче Винника во Францию, а затем в США и в Россию, которая также добивается его выдачи, после чего россиянин объявил голодовку протеста — третью за 30 месяцев содержания в греческой тюрьме без суда и обвинений.