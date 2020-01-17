Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
17 января 202001:00

Адвокат: состояние Александра Винника ухудшается

Адвокат россиянина Александра Винника Тимофей Мусатов сообщил, что находящийся в греческой тюрьме его доверитель за 28 дней голодовки потерял 17 килограммов, состояние его здоровья ухудшается, у него обострилось заболевание крови.

Также адвокат сообщил, что тюремные власти ужесточили режим содержания Винника. По его словам, Александр не только содержится в условиях, которые можно приравнять к пытке, и Греция пытается все это скрыть Сам заходящийся в заключении россиянин ранее сообщил, что с 31 декабря у него не было ни одной тюремной прогулки.

Как сообщалось, российский специалист по технологиям блокчейна Александр Винник летом 2017 года был арестован по запросу США в Греции, куда он приехал на отдых с женой и двумя маленькими детьми, напоминает РИА Новости. Соединенные Штаты обвиняют россиянина в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по их утверждению, отмывались миллиарды долларов. В США Александру Виннику грозит 55 лет тюремного заключения.

Франция также обвиняет Винника в киберпреступлениях. В ответ на обвинения подозреваемый заявил, что не нарушал законов США и Франции, не совершал ни преступлений, ни административных нарушений. В декабре минувшего года стало известно, что глава Министерства юстиции Греции Костас Циарас подписал решение о выдаче Винника во Францию, а затем в США и в Россию, которая также добивается его выдачи, после чего россиянин объявил голодовку протеста — третью за 30 месяцев содержания в греческой тюрьме без суда и обвинений.

Сейчас

01:57

Жители Камчатки ощутили подземные толчки

01:00

Адвокат: состояние Александра Винника ухудшается

22:30

Мишустин включен в состав Совета Безопасности РФ

22:07

Скончался сын Джона Толкина

18:23

Хафтар готов соблюдать режим прекращения огня в Ливии

17:52

Путин: предложения по изменению Конституции на голосование надо выносить "пакетом"

16:16

Путин назначил Медведева заместителем председателя Совбеза

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

"Первый подход к снаряду": рабочая группа начала готовить поправки в Конституцию

"Первый подход к снаряду": рабочая группа начала готовить поправки в Конституцию

5 часов назад
Мишустин - глава правительства: каким он будет премьером и какие задачи должен решить

Мишустин - глава правительства: каким он будет премьером и какие задачи должен решить

6 часов назад
В его голове пустота и туман: "бла-бла" Гончарука о Зеленском вызвали скандал на Украине

В его голове пустота и туман: "бла-бла" Гончарука о Зеленском вызвали скандал на Украине

5 часов назад
Адвокат: состояние Александра Винника ухудшается

Адвокат: состояние Александра Винника ухудшается

1 час назад

Трансляции

10:00

Пресс-конференция Сергея Лаврова
22:00

Салют в честь 75-й годовщины освобождения Варшавы
Все трансляции
Ценой шестисот тысяч жизней: 75 лет назад Красная Армия освободила Варшаву

Ценой шестисот тысяч жизней: 75 лет назад Красная Армия освободила Варшаву

2 часа назад
В Подмосковье организовали подпольный приют по торговле детьми: СК проводит проверку

В Подмосковье организовали подпольный приют по торговле детьми: СК проводит проверку

5 часов назад
Из-за порванного наушника восьмиклассник во время урока избил учительницу

Из-за порванного наушника восьмиклассник во время урока избил учительницу

7 часов назад
Средиземье осиротело: умер сын Джона Толкина

Средиземье осиротело: умер сын Джона Толкина

4 часа назад
Демократы оказали Трампу ритуальную услугу

Демократы оказали Трампу ритуальную услугу

5 часов назад
Очередная авария на "Дакаре": гонщик из Нидерландов в коме

Очередная авария на "Дакаре": гонщик из Нидерландов в коме

2 часа назад
Школьницу заставили встать на колени и просить прощения за то, что она увела чужого парня

Школьницу заставили встать на колени и просить прощения за то, что она увела чужого парня

7 часов назад
Появились странности в деле директрисы школы, заказавшей ученикам жену любовника

Появились странности в деле директрисы школы, заказавшей ученикам жену любовника

8 часов назад
Польша покупает американские истребители F-35

Польша покупает американские истребители F-35

9 часов назад
В Испании арестовали русскую модель, обвинявшую футболиста в изнасиловании

В Испании арестовали русскую модель, обвинявшую футболиста в изнасиловании

3 часа назад
Пилот SSJ-100: недостроенную полосу в Домодедове было видно лучше

Пилот SSJ-100: недостроенную полосу в Домодедове было видно лучше

9 часов назад
Держит в напряжении до самого конца: как снималось "Вторжение"

Держит в напряжении до самого конца: как снималось "Вторжение"

14 часов назад
Тимуру с пороком сердца срочно требуется операция

Тимуру с пороком сердца срочно требуется операция

14.01.2020 09:30
Рак молочной железы: в поисках "волшебной пули"

Рак молочной железы: в поисках "волшебной пули"

13.01.2020 12:59
Нужна помощь: Арину Евсеенко спасет прибор для откашливания и лекарство

Нужна помощь: Арину Евсеенко спасет прибор для откашливания и лекарство

13.01.2020 09:00
"Холоп" побил кассовый рекорд фильма "Т-34"

"Холоп" побил кассовый рекорд фильма "Т-34"

12.01.2020 23:47
Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

02.01.2020 16:46
Шахматы. Александра Горячкина довольна ходом чемпионского матча

Шахматы. Александра Горячкина довольна ходом чемпионского матча

2 часа назад
"Деньги лишними не бывают": многодетные семьи будут получать более солидную помощь

"Деньги лишними не бывают": многодетные семьи будут получать более солидную помощь

5 часов назад
Алексей Кудрин: России нужны реформы

Алексей Кудрин: России нужны реформы

7 часов назад
Новый iPhone догонит по производительности MacBook Pro

Новый iPhone догонит по производительности MacBook Pro

7 часов назад
Украина решила возобновить работу своей делегации в ПАСЕ

Украина решила возобновить работу своей делегации в ПАСЕ

7 часов назад
На Берлин! Хафтар готов соблюдать режим прекращения огня в Ливии

На Берлин! Хафтар готов соблюдать режим прекращения огня в Ливии

8 часов назад
Семейная напасть: дочь мужа певицы Валерии попала в аварию

Семейная напасть: дочь мужа певицы Валерии попала в аварию

8 часов назад
Сергей Прядкин переизбран президентом Российской премьер-лиги

Сергей Прядкин переизбран президентом Российской премьер-лиги

8 часов назад
Товарищ Игбуна был госпитализирован за счет футбольного "Динамо"

Товарищ Игбуна был госпитализирован за счет футбольного "Динамо"

8 часов назад
В России сделали ещё один Cybertruck - теперь из УАЗа

В России сделали ещё один Cybertruck - теперь из УАЗа

9 часов назад
Семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика: СК проводит проверку

Семиклассница забеременела от 10-летнего мальчика: СК проводит проверку

9 часов назад
Бородач или гладко выбритый? Назван фактор, который влияет на выбор женщин

Бородач или гладко выбритый? Назван фактор, который влияет на выбор женщин

9 часов назад
Туристы захотели сделать селфи со слоном, но чуть не оказались растоптанными. Видео

Туристы захотели сделать селфи со слоном, но чуть не оказались растоптанными. Видео

11 часов назад
У центральной чёрной дыры Млечного Пути обнаружены очень странные спутники

У центральной чёрной дыры Млечного Пути обнаружены очень странные спутники

11 часов назад
СК: глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

СК: глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

11 часов назад
"Новая Нива" выйдет в 2023 году и получит вариатор

"Новая Нива" выйдет в 2023 году и получит вариатор

11 часов назад
Louis Vuitton купил второй по величине алмаз в истории

Louis Vuitton купил второй по величине алмаз в истории

11 часов назад
Пошел на крайние меры, чтобы вернуть деньги: что произошло в комплексе "Москва-Сити"

Пошел на крайние меры, чтобы вернуть деньги: что произошло в комплексе "Москва-Сити"

11 часов назад
"Иду дальше": у Максима Дунаевского в его 75-летие на подходе - восьмая жена

"Иду дальше": у Максима Дунаевского в его 75-летие на подходе - восьмая жена

11 часов назад
Ушел из жизни бывший начальник советской контрразведки

Ушел из жизни бывший начальник советской контрразведки

12 часов назад
Рада приняла закон, урезающий права русского языка в школах

Рада приняла закон, урезающий права русского языка в школах

12 часов назад
Российское посольство оказалось в центре проходящих в Ливане беспорядков

Российское посольство оказалось в центре проходящих в Ливане беспорядков

12 часов назад
"Русский Прадо" от УАЗ: названы точные сроки выхода

"Русский Прадо" от УАЗ: названы точные сроки выхода

13 часов назад
Модель Пунтус пришла в себя и рассказала, как выпала из окна квартиры внука Михалкова

Модель Пунтус пришла в себя и рассказала, как выпала из окна квартиры внука Михалкова

15 часов назад
Топ-10 лучших стран мира в 2020 году

Топ-10 лучших стран мира в 2020 году

20 часов назад
Что почем: новые автомобили, которые можно купить по госпрограмме

Что почем: новые автомобили, которые можно купить по госпрограмме

15.01.2020 22:38
В "Зарядье" выступит один из лучших валторнистов мира Хавьер Боне

В "Зарядье" выступит один из лучших валторнистов мира Хавьер Боне

15.01.2020 13:42
Хор мальчиков монастыря Монсеррат выступит на Рождественском фестивале в Доме музыки

Хор мальчиков монастыря Монсеррат выступит на Рождественском фестивале в Доме музыки

15.01.2020 10:51

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку