Жители Камчатки ощутили подземные толчки

В ночь на пятницу, 17 января, по местному времени у берегов полуострова Камчатка в акватории Тихого океана зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Подземные точки ощутили жители Петропавловска-Камчатского.

Эпицентр сейсмического события располагался в 94 километрах к юго-востоку от краевой столицы, его очаг залегал на глубине 20 километров, передает ТАСС. Жертв и разрушений нет, звонки в Единую дежурно-диспетчерскую службу от жителей Петропавловска-Камчатского и других районов полуострова не поступали.