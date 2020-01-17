Израиль ответил огнем на запуски шаров со взрывчаткой из Газы

В ответ на запуски с территории Сектора Газа воздушных шаров с взрывчаткой израильские военные нанесли удар с воздуха по подземным объектам ХАМАС.

По данным СМИ, в минувший четверг две группы воздушных шаров с взрывными устройствами приземлились на юге Израиля, один из них взорвался вскоре после приземления, сообщает "Интерфакс". Днем ранее израильские военные сообщали о запущенных в сторону Израиля со стороны сектора Газа четырех ракетах, две из которых были перехвачены в воздухе системой ПВО "Железный купол". Тогда в качестве ответа израильские военные нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе, по заводу по производству оружия и военному комплексу.