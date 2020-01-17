В США казнь приговоренного отменили за несколько часов до ее исполнения

Власти американского штат Джорджия отменили смертную казнь приговоренного за несколько часов до приведения ее в исполнение.

Помилованный — 58-летний Джимми Медерс, приговоренный в 1989 году к смертной казни за ограбление и убийство работника магазина. В четверг, 16 января, ему должны были сделать смертельную инъекцию, но после продолжительных дискуссий члены комиссии штата по вопросам помилования приняли решение отменить это наказание, заменив его на пожизненное тюремное заключение без права на освобождение, передает ТАСС.

В США смертная казнь разрешена в 29 штатах. По данным на 1 июля 2019 года, в США приведения в исполнение высшей меры наказания ожидают 2656 человек. В период с 1976 года по 16 января текущего года в Соединенных Штатах были казнены 1513 человек.