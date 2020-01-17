Снегопад парализовал движение под Оренбургом

Оренбургскую область накрыл мощный снегопад. Десятки автомобилей застряли на дорогах из-за метели и ледяного ливня. Перекрыта федеральная трасса М5. По сообщениям регионального МЧС, более 40 автомобилей встали на дороге, с проблемного отрезка их пришлось эвакуировать при помощи спецтехники.

На одном из участков вызволять из снежного плена пришлось микроавтобус и легковой автомобиль. По обочинам, где движение открыто, развернуты пункты обогрева для водителей. Последствия снегопада уже вторые сутки устраняют коммунальные службы, сообщает телеканал "Россия 24".