Дональд Трамп: не знаю никакого Парнаса

Президент США Дональд Трамп прокомментировал показания нового свидетеля обвинения, которого демократы раскрыли буквально за несколько часов до передачи дела об импичменте в Сенат. Им оказался уроженец Одессы — бизнесмен Лев Парнас, который утверждает, что выполнял на Украине задания, полученные от адвоката президента Руди Джулиани.

Их основной целью якобы был старт расследования против семьи главного конкурента Трампа на предстоящих выборах — Джо Байдена. В качестве доказательства своей близости с Трампом Парнас привел фотографию с президентом, сообщает телеканал "Россия 24". На что глава Белого дома ответил, что фотографируется с тысячами людей. А с Парнасом не знаком.

"Я его не знаю. Не знаю этого Парнаса. Может, фотографировался с ним когда-то. Я вижусь с тысячами людей. Например, сегодня здесь люди, которых я вижу впервые. Вроде как встретился. Но я ничего не знаю о них, и ничего не знаю о Парнасе", — отрезал Трамп.

Демократы обвиняют Дональда Трампа в злоупотребление властью и создание препятствий расследованию. Палата Представителей большинством голосов одобрила процедуру импичмента, теперь дело за Сенатом, где преобладают республиканцы. Первые заседания по делу об импичменте намечены на следующую неделю. Трамп уверен, что рассмотрение дела в Верхней палате Конгресса много времени не займет.