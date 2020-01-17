Хет-трик Овечкина принес "Вашингтону" победу над "Нью-Джерси"

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги очередной голевой подвиг совершил российский капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. В матче против "Нью-Джерси Дэвилз" он забросил три шайбы и принес победу своей команде. Общий счет поединка – 5:3 в пользу "столичных".

Два гола Овечкина в первом периоде определили преимущество "Вашингтона". Третью шайбу провел Хагелин и стало ясно, что "дьяволам" буде сложно отыграться. Тем не менее, Симмондс отставание сократил. В третьем периоде Колман вроде бы возродил интригу, но голы Враны и того же Овечкина привели матч к логическому окончанию.