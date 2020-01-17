Голевой дубль Ковальчука в игре "Монреаля" в "Филадельфией"

Очередной матч завершился в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. "Филадельфия Флайерз" принимала на домашней арене "Монреаль Канадиенс". В составе гостей отличился российский ветеран Илья Ковальчук, который подписал с канадцами соглашение в конце прошлого года: два его гола обеспечили гостям победу – 4:1.

При этом начало встречи оказалось за "летчиками": счет открыл Фараби на 18-й минуте. Но начиная с 19-й забивали уже только гости. Татар восстановил равновесие, а на 22-й минуте Ковальчук и Лехконен вывели "Канадиенс" вперед – 3:1. Победную точку в матче поставил россиянин, который на 51-й минуте снова забил после пасов Татара и Дано.