Во Франции презентовали книгу "Почему евреи?"

В Париже прошла презентация книги "Почему евреи?". Автор — президент Французских университетских колледжей в СПбУ и МГУ, писатель, журналист и правозащитник Марек Хальтер. Произведение посвящено угнетенному еврейскому народу. Книга небольшая. Сам автор назвал ее "вакциной" против ненависти и неприятия друг друга, сообщает телеканал "Россия 24".

"Цель моей книги заставить думать людей о том, откуда берется насилие и ненависть. Особенно учитывая тот факт, что мы оказались в неопределенном мире, а когда мир становится неопределенным, у людей появляется страх, и они ищут ответственного за это", — прокомментировал автор.