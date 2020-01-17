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Стрельба в Америке 25 минут назад

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17 января 202007:13

В США неизвестные открыли огонь по посетителям парикмахерской

EPA

В американском Чикаго двое вооруженных неизвестных открыли огонь по посетителям одной из парикмахерских. В результате нападения ранены пять человек. в том числе, трое несовершеннолетних.

Представители местных правоохранительных органов уточнили, что огонь по людям велся с улицы через витрину заведения, передает ТАСС. Состояние получивших ранения оценивается как стабильное. На месте происшествия работают следователи.

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