В результате ракетного удара Ирана пострадали 11 военных США

При обстреле Ираном баз США в Ираке 8 января пострадали 11 американских военных. Он получили черепно-мозговые травмы. Об этом сообщает издание Defense One со ссылкой на военные источники в США. Военнослужащие были доставлены в госпитали Кувейта и Германии для обследования и лечения.

По словам высокопоставленного представителя Минобороны США, примерно через неделю после атаки некоторые военнослужащие все еще испытывали "некоторые симптомы сотрясения мозга", передает РИА Новости.

Между тем ранее США заявляли, что в результате иранской атаки никто из военнослужащих не пострадал, так как они знали о готовящемся ударе заранее и успели укрыться в бункере.

3 января в результате ракетного удара США в Ираке был убит иранский генерал Касем Сулеймани. После этого обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась. В ответ 8 января Иран нанес удар по американской базе Айн-эль-Асад на территории Ирака.