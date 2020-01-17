Медведев выделил 127 миллиардов рублей на строительство атомного ледокола

Одним из последних, подписанных Дмитрием Медведевым на посту председателя правительства РФ Дмитрем Медведевым документов, стало постановление о выделении из бюджета 127,577 миллиардов рублей на строительство атомного ледокола "Лидер", передает ТАСС.

Государственным заказчиком строительства головного атомного ледокола проекта 10510 "Лидер" мощностью 120 МВт является госкорпорация "Росатом", его строительством займется федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота. Согласно постановлению, ледокол должен быть введен в эксплуатацию в 2027 году.