"Марьевна": россиянка дала своей дочери матчество вместо отчества

Громкий скандал разгорелся на фоне необычного решения жительницы Томской области. Она дала своей дочери матчество вместо отчества. Ребенка воспитывает одна, и потому решила, что биологический отец не заслуживает упоминания.

В графе "отец" свидетельства о рождении полугодовалой Лизы прочерки. Но этим сейчас мало кого удивишь. Вопросы у врачей в поликлинике или у чиновников в соцучреждениях к маме Марии Чернобровкиной возникают после прочтения отчества ребенка. Там написано — Елизавета Марьевна.

Тех, кто поддержал поступок молодой мамы, значительно меньше людей, которые поспешили осудить. После публикаций этой новости в различных СМИ женщину начали травить в Интернете. Вот некоторые из комментариев:

Недалекого ума, конечно, дамочка.

Вопрос, что за болезнь головы у мамы.

Как жаль, что дети страдают от того, что у родителей бардак в голове.

Такая неожиданная и яростная реакция незнакомых людей сильно повлияла на эмоциональное состояние недавно родившей женщины и почти довела до нервного срыва.

"Ты не высыпаешься, ребенок плачет, еще вот этот вот негатив. Одно дело, когда в комментариях это пишут, другое, когда в личку закидывают. Было тяжело именно эмоционально вот это все пережить", — рассказывает Мария.

Но в своем решении молодая мама остается непреклонна. Биологического отца Лизы полноправным папой не считает. За то, что ответственности на себя не взял, его не осуждает, но разрешать видеться с дочерью не будет. Семья, по мнению женщины, — те, ко вырастил и воспитал ребенка.

"Моя мама одна меня растила. Тема матчества для меня личное, и мне обидно, что от моей мамы у меня ничего нет, хотя фамилия ее", — говорит Мария.

Давать ребенку матчество — это законно? Об этом спрашивают все те же интернет-пользователи. Если обратиться к Семейному кодексу, то там сказано: отчество присваивается по имени лица, записанного в качестве отца ребенка. А это значит исключительно мужское. Так почему регистраторы вопреки строгим правилам согласились с выбором молодой мамы?

"В случае, когда мама не состоит в браке, то отчество пишут то, которое она назовет. Если говорить о конкретном отчестве Марьевна, то оно образовано от имени Марий — есть такое имя", — поясняет начальник отдела ЗАГС Томска и Томского района Светлана Пичугина.

Представители департамента загса объясняют — имя с матчеством в документах возможно, если есть мужской аналог имени женщины: например, Юлия и Юлий или, как в этом случае, Мария и Марий. Но девочку Светлановна, Ириновна, Екатериновна в России точно не встретишь. Мама, самостоятельно воспитывающая свое чадо, вправе дать отчество ребенку даже свое или в честь любимого артиста. Но не стоит забывать, что ему с этим еще жить, говорят специалисты.