Евгений Донской вышел в финал квалификации Australia Open

Российский теннисист Евгений Донской близок к попаданию в основную сетку Открытого чемпионата Австралии. Евгений пробился в финал квалификационного турнира.

Евгений Донской в трех партиях победил хорвата Виктора Галовича – 6:3, 3:6, 6:3. Донской вышел в финал, где сыграет с египтянином Мохаммедом Сафватом.

Сразу три россиянки Наталья Вихлянцева, Анна Калинская и Варвара Грачева добились аналогичного успеха, и также пробились в финал. Вихлянцева выиграла у болгарки Изабелы Шиниковой 6:2, 6:3 ив финале квалификации сыграет со словенкой Кайей Юван. Клинская победила румынку Лауру-Иоану Паар – 6:4, 7:6 (7:3). Соперницей Анны станет китаянка Ван Синьюй. Грачева обыграла сербку Ольгу Данилович – 6:2, 4:6, 6:1. Варваре предстоит встреча со шведкой Юханной Ларссон.