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17 января 202009:45 Анна Воронина

Импичмент для галочки: демократы не смогут перебить козыри Трампа

Импичмент для галочки: демократы не смогут перебить козыри Трампа

Тысячи людей, тысячи фотографий — всех и не упомнишь. Так прокомментировал американский президент Дональд Трамп слова нового свидетеля обвинения, представленного демократами в рамках дела об импичменте. Интервью всем подряд каналам раздает бизнесмен из Одессы Лев Парнас. Уверяет, знаком с Трампом, в качестве доказательств приводит совместные фото. Парнас утверждает, что глава Белого дома был в курсе всей компании, которую американцы развернули на Украине против демократа Джо Байдена. Более того, сам ее курировал через адвоката Руди Джулиани.

Импичмент — как надувательство! Этот хэштег за минувшие сутки выбился в лидеры буквально по всем соцсетям. Естественно, с подачи Дональда Трампа, который комментировал передачу дела об импичменте в Сенат прямо из своего президентского кресла в Белом доме.

"Я вот что вам скажу: все это одно сплошное надувательство. Огромное надувательство. Сначала была охота на ведьм относительно России – мы через это прошли. Мы вообще через многое прошли с того момента, как я впервые вступил в президентскую гонку", — заметил президент США Дональд Трамп.

Но демократов теперь вряд ли остановишь. Обвинителей для рассмотрения дела в Сенате они выбрали, статьи в Верхнюю палату Конгресса передали, председателя Верховного суда к присяге в рамках процесса импичмента привели.

Козырь в рукаве демократов — Лев Парнас. После октябрьского ареста в США он запел про Трампа соловьем. И про то, что президент был в курсе делишек Парнаса на Украине, тут речь о давлении на правительство с целью начать расследование против демократа Джо Байдена. И про то, что что глава Белого дома лично отдавал по этому поводу распоряжения. Поведал Парнас и о том, за что уволили бывшего американского посла на Украине Мари Йованович, которая, по версии обвинения, отказывалась сотрудничать по линии разбирательства против Байденов.

- Он уволил ее прямо у Вас на глазах?

- Да, — подтверждает украинский бизнесмен Лев Парнас.

- Что случилось?

- Это было наша первая встреча. Это был званый ужин в отеле Трампа в Вашингтоне. В разговоре подняли тему Украины, и я поделился с президентом своим мнением. Рассказал, что Йованович говорила, будто Трампа ждет импичмент, что-то вроде того. Она ведь еще из администрации Барака Обамы.

- Вы сказали это за столом, где сидел президент?

-- Да. Он посмотрел на меня, сильно разозлился, а затем повернулся к Джону Стефано и сказал "уволь ее".

Намекнул Парнас и на незаконную слежку за Йованович. Комитету по разведке палаты представителей, а позже и журналистам, он передал переписку с американским предпринимателем Робертом Хайдом, которая якобы и свидетельствует об установлении наблюдения за Йованович.

К Хайду, который в данный момент баллотируется на пост конгрессмена от штата Коннектикут, тут же наведались агенты ФБР. Побывали как у бизнесмена дома, так и в его офисе. Как сообщают СМИ, агенты пришли с целью найти связь с адвокатом Трампа Руди Джулиани, который, по версии обвинения, и курировал всю эту украинскую историю. Заинтересовались возможной слежкой за послом и на Украине. И завели два уголовных дела – за нарушение тайны переписки и неприкосновенности частной жизни.

"Позиция Украины — не вмешиваться во внутриполитические дела США. Однако, в опубликованных записях содержится факт возможного нарушения законодательства Украины и Венской конвенции о дипломатических отношениях, которая защищает права дипломата на территории другого государства. Украина не может оставить без внимания такие незаконные действия на своей территории", — заявляется на страничке МИД Украины в Facebook.

В соответствие с международными механизмами, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил американской стороне принять участие в таком расследовании.

Впрочем, позже в украинском МИДе заявили, что словам Парнаса не верят. В частности тому, что Трамп угрожал оставить Киев без военной помощи, если новая администрация Украины откажется начать расследование против деятельности сына Байдена в компании Burisma.

"Поддержка, оказываемая Украине, о которой говорит Парнас, пересматривалась на регулярной основе на протяжении последних нескольких лет – минимум два раза в год, в середине года и в его конце. Иногда она урезалась из-за происходящего на Украине. Иногда возрастала. В конце года мы получили даже больше планируемого. Этот человек просто пытается спастись из-за выдвинутых против него в США обвинений. Повторюсь, я его словам не верю", — подчеркнул министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Теперь слова Парнаса будут пристально изучать в Сенате, где большинство кресел за республиканцами. Впрочем, рассматривать дело об импичменте будут, скорее, для галочки. Слишком хороши показатели успеха президента Трампа – уровень бедности упал на рекордные 12%, безработица впервые за 50 лет сократилась до 3,5 процента, а годовой рост Валового национального продукта — в 2 раза больше, чем за все время правления Обамы.

При таких результатах свою рабочую лошадку республиканцы оградят от всех невзгод – главное, чтобы вывезла партию на предстоящих выборах прямиком в Белый дом.

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