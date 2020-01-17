Команда нацпарка "Земли леопарда" успешно выступила на соревнованиях в Китае

Инспекторы "Земли леопарда" показали профессионализм в международных соревнованиях в Китае. Соревнования по охране мест обитания тигра и леопарда России и Китая состоялись в городе Хуньчунь. Команда нацпарка успешно применила знания на практике, что позволило внести реальный вклад в борьбу с браконьерством.

Соревнования защитников редких кошек проходят в Китае уже в пятый раз, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу нацпарка. Участие в полевом, игровом и теоретическом этапах конкурса приняли 18 команд по 3 инспектора из охраняемых территорий китайских провинций Хэйлунцзян и Цзилинь. Россию представляли команды госинспекторов национального парка "Земля леопарда" и специалисты-эксперты службы охотнадзора Приморского края.

Российская команда с блеском выступила на полевом этапе. Инспекторы Евгений Росолов, Егор Сафьянников, Дмитрий Усатый на заданном маршруте обнаружили не только импровизированные браконьерские петли, но и настоящие, зафиксировали их местоположение на GPS и передали информацию организаторам. Кроме того, они показали пример успешного ориентирования на местности, установки фотоловушек и задержания нарушителей. По итогам инспекторы получили почетные грамоты за особые заслуги в деле охраны природы.

Виктор Бардюк, директор ФГБУ "Земля леопарда" отметил, что участие наших инспекторов в соревновании рейнджеров предусмотрено Трехлетним планом действий между ФГБУ "Земля леопарда" и Администрацией Северо-Восточного национального парка тигра и леопарда КНР. А дальнейший обмен опытом поможет вывести работу по сохранению редких животных на новый уровень, а также обеспечить безопасность леопардов, тигров и объектов их питания в Китае.