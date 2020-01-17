ФСБ задержала пятерых производителей наркотиков

Пятерых участников преступной группы с поличным задержали сотрудники ФСБ в Серпухове. Задержанные производили наркотики для продажи по интернету. Трое из задержанных россияне, двое — из Украины. Крупные партии синтетических наркотических веществ они сбывали на торговой площадке Hydra.

Сотрудники ФСБ установили активных участников организованной преступной группы и местонахождение лаборатории, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы.

В серпуховской нарколаборатории сотрудники спецслужб изъяли 66 килограммов медефрона, более 600 литров жидкости, содержащей синтетические наркотики, химреагенты, прекурсоры и лабораторное оборудование.

Наркопроизводители из Подмоосковья соблюдали повышенные меры собственной безопасности, использовали законспирированные средства связи. Наркотические вещества члены преступной группировки между собой передавали исключительно через тайники.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса России ("Производство наркотических средств в особо крупном размере"). Участники группы производителей синтетических наркотиков взяты под стражу.