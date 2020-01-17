Гарри Кейн пропустит чемпионат Европы

Капитан и лучший бомбардир сборной Англии Гарри Кейн не сможет сыграть на чемпионате Европы. Травма нападающего "Тоттенхэма" оказалась достаточно серьезной.

Врач Крис Уилсон сообщил, что травма Кейна серьезнее, чем ожидалось. Гарри пропустит полгода и сможет выйти на поле только в сентябре. Таким образом, участие сильнейшего нападающего сборной Англии в чемпионате Европы исключено.

Кейн получил повреждение 1 января в матче с "Саутгемптоном". Футболист почувствовал боль в бедре и был заменен. Обследование выявило у Гарри разрыв мышцы задней поверхности бедра.