Решение о новом порядке медосмотра водителей будет принято в феврале

Окончательное решение о новом порядке медосмотра водителей будет принято уже в следующем месяце. Об этом сообщил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн в ходе форума "Здоровая Москва". Он подтвердил, что обсуждение проблемы раннего выявления автолюбителей, которые садятся за руль в нетрезвом виде, до сих пор продолжается, передает телеканал "Россия 24".

Приказ должен был вступить в силу еще 22 ноября. После вмешательства президента начало реализации решили отложить до лета. Владимир Путин призвал чиновников подходить к таким новшествам с умом. А если изменения действительно необходимы — вводить их поэтапно.