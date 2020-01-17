Премьер-министр Украины подал в отставку

Заявление об отставке написал украинский премьер-министр Алексей Гончарук. Прошение о своем уходе Гончарук уже передал президенту Украины Владимиру Зеленскому. Зеленский получил заявление премьера Алексея Гончарука об отставке и рассмотрит его. Отставка премьера происходит на фоне возникшего скандала.

На Youtube-канале 15 января появились две аудиозаписи под названием "Как обмануть президента", поясняет ТАСС. Они были записаны перед встречей Гончарука с Зеленским 16 декабря 2019 года. Участниками неформального общения кроме ставшего премьером Гончарука были нынешняя глава украинского Минфина Оксана Макарова, председатель Нацбанка Украины Яков Смолий и его зам Екатерина Рожкова, а также замглавы офиса президента Юлия Ковалив.

На представленной записи голос Гончарука просит собеседников помочь ему объяснить президенту экономические процессы, связь курса гривны и исполнения госбюджета. Сам Гончарук при этом признает, что профан в экономике, а у президента Владимира Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов". Всего в СМИ могут попасть 14 подобных звуковых записей.

Пресс-служба кабмина Украины заявила после этого, что не располагает информацией о подлинности аудио- или видеозаписей, которые распространяются в интернете. Сам Гончарук факт обнародования аудиозаписей посчитал работой "многих людей" против власти. Он был вызван 16 января на беседу в офис президента.

На сайте главы украинского государства появился текст электронной петиции с требованием уволить украинского премьера в связи с профнепригодностью, подрывом доверия к государственной власти и ее дискредитации.

Подавая в отставку, Алексей Гончарук объяснил, что хочет убрать любые сомнения в уважении и доверии президенту.

"Я пришел на должность — выполнять программу президента, — написал он на своей страничке в Facebook. — Он для меня является образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы отбросить любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент"/

Алексей Гончарук также перечислил все достижения команды Владимира Зеленского за последние четыре месяца работы: команда делает все, чтобы Украина изменилась. При этом премьер предоставил Зеленскому право оценивать эффективность членов своей команды, поскольку украинцы выразили ему беспрецедентное доверие.