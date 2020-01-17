Омским детям предложили поиграть с отрезанными руками и языками

В одной из детских поликлиник Омска появился автомат со странными игрушками. Местная жительница поделилась в соцсетях "окровавленной" игрушкой, которую она купила маленькому сыну, чтобы отвлечь его перед приемом врача. В шарике она обнаружила реалистичные имитации левой руки и языка, сообщают "Вести. Новосибирск".

Как заявил руководитель организации, которая владеет данными аппаратами по всей стране, это просто стечение обстоятельств. По его словам, "там есть еще глаза и уши", но все же преобладают нормальные игрушки.

"Связались с хозяином этих чудесных игрушек, а он, смеясь, в трубку сказал, что их всего 200 штук в городе и там есть еще глаза и уши. На вопрос считает ли он, что это нормальные игрушки, он ответил, что детям это нравится", — пишет женщина в соцсети.